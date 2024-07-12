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رياضة

بالأرقام.. إحصائية تاريخية تبشر إنكلترا بحصد لقب "يورو 2024"

Lebanon 24
12-07-2024 | 00:00
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يستعد المدرب الإنكليزي غاريث ساوثغيت لقيادة منتخب إنجلترا في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024"، أمام إسبانيا، والمُقررة إقامتها مساء الأحد المقبل، على أرضية ملعب "برلين" الأولمبي.
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وستكون هذه المرة الثانية تواليًا التي تخوض فيها إنجلترا نهائي اليورو تحت قيادة ساوثغيت؛ حيث خسر الفريق أمام نظيره الإيطالي بركلات الترجيح (2-3)، في اللقاء الختامي لنسخة 2020.

وبات ساوثغيت ثالث مدير فني يقود منتخب بلاده إلى نهائي اليورو، أكثر من مرة، وذلك بعد الثنائي الألماني هيلموت شون وبيرتي فوغتس.

وحسب إحصائية نشرها الحساب الرسمي لشبكة "سوفا سكور" العالمية، فإنها تشير إلى أن شون وفوغتس قادا منتخب ألمانيا في نهائيين؛ حيث فاز كلاهما بنهائي، مع تعرضه للهزيمة في النهائي الآخر.

ويأمل غاريث ساوثغيت أن يتكرر معه ما حدث مُسبقًا للثنائي شون وفوغتس؛ حيث يتطلع التقني صاحب الـ53 عامًا لمنح إنكلترا أول ألقابها في اليورو، وثاني ألقابها في البطولات الكبرى بشكل عام، بعد حصدها كأس العالم 1966.

يُذكر أن منتخب إنكلترا تأهل إلى نهائي يورو 2024، بعد فوزه (2-1) على هولندا بنصف النهائي، فيما صعد المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية، عقب تجاوزه عقبة فرنسا بالنتيجة نفسها (2-1).

ويُذكر أن منتخب إسبانيا يملك الرقم القياسي في مرات التتويج بلقب اليورو، بالتساوي مع ألمانيا، وذلك برصيد 3 ألقاب لكل فريق.

وتُوج منتخب إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا أعوام 1964 و2008 و2012، فيما حصد منتخب ألمانيا الكأس القارية في نسخ 1972 و1980 و1996. (winwin)
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