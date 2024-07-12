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رياضة

الهلال يوافق على بيع لاعبه إلى الاتحاد.. ولكن!

Lebanon 24
12-07-2024 | 02:00
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اشتعلت منافسة شرسة بين 4 أندية سعودية، خلال الساعات الماضية؛ لـ"التعاقد" مع أحد لاعبي عملاق الرياض الهلال، خلال صيف العام الحالي.

وفي هذا السياق، أعلنت صحيفة "الرياضية"، اليوم الجمعة، موافقة الزعيم الهلالي على "بيع" عقد لاعبه الشاب معاذ فقيهي، ظهير أيسر الفريق الأول، في الصيف الحالي.
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الصحيفة كشفت عن أن الاتحاد ونيوم قدما عرضين للتعاقد مع فقيهي، حيث وافق عليهما الهلال، مع منح الحرية إلى اللاعب، من أجل اختيار النادي الذي يريد الانتقال إليه.

وفي مفاجأة كبرى وحسب نفس الصحيفة، دخل النادي الأهلي في الصفقة مؤخرًا، حيث خاطب الهلال بشأن رغبته في التعاقد مع اللاعب، وهو نفس الأمر الذي فعله القادسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي والقادسية "وعدا" مسؤولي الزعيم، بتقديم عرضيهما الرسميين اليوم الجمعة؛ من أجل التعاقد مع معاذ فقيهي البالغ من العمر 22 سنة. (goal.com)
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