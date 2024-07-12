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رياضة
سيلعب دورًا محوريًا.. السعودية تعلن عن بناء أطول برج رياضيّ
Lebanon 24
12-07-2024
|
03:02
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أعلن مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اعتماد تصاميم البرج الرياضي الذي "سيلعب دورا محوريا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
ويعتبر البرج أحد أبرز معالم مشروع "المسار الرياضي" الذي من المقرر أن يصبح "أكبر متنزه طولي" في العالم بمسافة تتجاوز 135 كيلومترا، ويضم "مسارات آمنة ومشجرة للمشاة والدراجات الهوائية والخيل، إضافة إلى العديد من المرافق الرياضية المتنوعة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
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ويربط المشروع بين "وادي حنيفة غرب مدينة الرياض ووادي السلي في شرقها، كما يتضمن أكثر من 4.4 ملايين متر مربع من المساحات الخضراء المفتوحة، ونحو 50 موقعا للرياضات المتنوعة، ومعالم فنية مميزة، بالإضافة إلى مواقع ومناطق استثمارية تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 3 ملايين متر مربع".
ويبلغ ارتفاعه 130 مترا، بمساحة إجمالية 84 ألف متر مربع، ويضم "أعلى جدار تسلق في العالم بارتفاع يصل إلى 98 مترا".
وسيتوج البرج بأعلى مضمار للجري في العالم بطول 250 مترا، ويحتوي على مرافقَ لممارسة أكثر من 30 نوعا من الرياضات المتنوعة، ومرافق للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتميز البرج الرياضي بتصميمه المعماري الفريد، ويضم مرافق لرياضات مثل "كرة القاعدة (بيسبول) والسلة، البادل والتنس، كرة القدم الخماسية، الاسكواش، هوكي الجليد، الجودو والكاراتيه، الكروس فيت، رفع الأثقال، الترامبولين، الرماية، المصارعة، الباركور، القفز المظلي الداخلي". (الحرة)
المصدر:
الحرة
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