نهائي "يورو 2024".. هل يكتوي يامال بنار ريال مدريد؟

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يواجه منتخبا إسبانيا وإنكلترا، عقدة تاريخية، قبل المباراة المرتقبة بينهما، بعد غد الأحد، في نهائي بطولة يورو 2024.ويعاني الإنكليز من عقدة تاريخية، بعدما حققوا لقبهم الوحيد بالفوز بمونديال 1966 على أرضهم بعد الفوز على ألمانيا الغربية في المباراة النهائية، بعدها عجز الأسود الثلاثة عن الفوز بأي لقب، وخسروا نهائي النسخة الماضية بركلات الترجيح أمام إيطاليا على ملعب ويمبلي في 2021.ويستعد الإنكليز بقيادة مدربهم جاريث ساوثجيت، البالغ من العمر 53 عاما، لخوض أول نهائي خارج حدود إنجلترا.ويتسلح الإنكليز في يورو 2024، بروح شخصية ريال مدريد، وفقا لما أكده نجم الفريق جود بيلينغهام، بعد إقصاء سلوفاكيا في دور 16.وسجل بيلينغهام نجم ريال مدريد، هدف التعادل أمام سلوفاكيا في توقيت قاتل، قبل أن يحسم هاري كين، الفوز والتأهل بهدف ثان في الوقت الإضافي.وبعدها كرر منتخب إنكلترا سيناريو الريمونتادا أمام سويسرا في دور الثمانية، ثم هولندا في قبل النهائي.وقال بيلينغهام إنه يحاول أن يستلهم شخصية ريال مدريد التي اكتسبها في موسمه الأول مع الملكي، والتي كان لها فضلا كبيرا في تتويج العملاق المدريدي بلقب دوري أبطال أوروبا في 2024.وبشخصيته القوية في الأدوار الإقصائية، عوض منتخب إنكلترا، تواضع الأداء والنتائج في الدور الأول، حيث تصدر المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط بعد فوز على صربيا بهدف، وتعادل مع سلوفينيا دون أهداف، ومع الدنمارك بنتيجة 1-1.فهل يتبخر حلم يامال ورفاقه في منتخب إسبانيا أمام العقدة التاريخية للإنكليز ويكتوي بنار ريال مدريد إذا نجح بيلينغهام ورفاقه في ريمونتادا رابعة على التوالي في الملاعب الألمانية؟ (كووورة)