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رياضة

بدء محاكمة لاعب إسباني... تحرش جنسياً بـ"تميمة"!

Lebanon 24
12-07-2024 | 05:28
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بدأت محاكمة اللاعب الإسباني هوغو مايو قائد نادي سلتا فيغو السابق ولاعب إنترناسيونال البرازيلي الحالي بتهمة التحرش جنسياً بفتاة كانت ترتدي تميمة نادي إسبانيول بعد نهاية مباراة الفريقين في الدوري الإسباني.
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وتعود القضية إلى نيسان 2019 عندما اتهمت فتاة ترتدي تميمة نادي إسبانيول الظهير الأيمن لسلتا فيغو آنذاك والحالي بتحرشه جنسيا بها أثناء قيامها بوظيفتها قبل بداية المباراة.

وقالت الفتاة أنها شعرت بأن يد مايو امتدت إلى أجزاء حساسة من جسدها، وأنها لم تصدق ما حدث، وأضافت: كان يحيي التمائم بشكل عادي بعد نهاية المباراة، لكنه تصرف بشكل مختلف عندما توجه إلي ولوهلة اعتقدت أنه يمزح.

ودافع مايو عن نفسه قائلا: في البداية توقعت أنها مزحة ولم أصدق حتى أبلغني النادي بشكل رسمي عن وجود شكوى ضدي، لقد صافحت التميمة كما أفعل دائما ولم أكن أعلم لحظة إن كان مرتدي التميمة صبيا أم فتاة. (العربية)
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