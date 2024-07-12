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رياضة
تصنيف "يويفا" للموسم الجديد... في أيّ مرتبة حلّ كلّ من ريال مدريد وبايرن ميونخ وبرشلونة؟
Lebanon 24
12-07-2024
|
08:40
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسميا، عن أحدث تصنيف له للأندية داخل القارة العجوز، والذي شهد بعض المفاجآت غير المتوقعة.
وتمثلت المفاجأة الأولى بغياب برشلونة عن أول 10 مراكز واحتلاله المرتبة الثامنة عشر بـ67 ألف نقطة فقط، ويأتي بعده نادي أرسنال الإنجليزي في المركز التاسع عشر بـ62 ألف نقطة، وهو ما جاء بمثابة الصدمة لمشجعي الفريقين.
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والمثير أن أندية أتلتيكو مدريد، وست هام، بنفيكا، مانشستر يونايتد، لايبزيغ، بورتو وباير ليفركوزن، جميعها جاءت في مراكز متقدمة عن أرسنال وبرشلونة بسبب حصولها على عدد أكبر من النقاط، وفقا لنتائجهم في المسابقات الأوروبية بالفترة الأخيرة.
وأما بالنسبة لأول 10 مراكز، جاء مانشستر سيتي في الصدارة بحصوله على 123 ألف نقطة، ومن بعده ريال مدريد بطل آخر نسخة من دوري أبطال أوروبا برصيد 119 ألف نقطة، ثم بايرن ميونخ ثالثا وليفربول وروما بالمركزين الرابع والخامس على الترتيب.
وتسبب عدم تواجد ريال مدريد في المركز الأول صدمة هائلة لدى المتابعين، بسبب النجاح الأوروبي الساحق للفريق الفترة الأخيرة وحصوله على لقبين لدوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي خلال فترته الثانية في سانتياغو برنابيو.
وفي المركز السادس جاء العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان بـ85 ألف نقطة، وبعده كل من فياريال وبوروسيا دورتموند وتشيلسي وإنتر، ضمن أفضل 10 فرق في أوروبا لتصنيف موسم 2024-2025. (روسيا اليوم)
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