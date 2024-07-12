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رياضة
السعودية تنال شرف استضافة دورة الألعاب الأولمبية الإلكترونية
Lebanon 24
12-07-2024
|
08:44
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تستضيف السعودية أول نسخة من دورة الألعاب الأولمبية الإلكترونية عام 2025، حسبما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية رسميا اليوم الجمعة.
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان "أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم عن شراكتها مع اللجنة الأولمبية الوطنية السعودية لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الإلكترونية الافتتاحية 2025 في المملكة العربية السعودية".
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وأضافت "ستكون مدة الشراكة بين اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية الوطنية السعودية 12 عاما، مع إقامة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية بانتظام".
من جهته، قال وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل: "إن إعلان اللجنة الأولمبية الدولية استضافة السعودية لهذا الحدث الرياضي العالمي، هو امتداد وتجسيد للدعم غير المسبوق الذي تحظى به الرياضة في السعودية من قبل قيادة هذا الوطن العظيم، والدعم والمتابعة المستمرين من قبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الذي مكننا من المضي قدما في الاستمرار في استضافة مثل هذه الأحداث الدولية الكبرى".
وشدد الوزير السعودي على أن الحصول على شرف استضافة دورة الألعاب الأولمبية الإلكترونية عام 2025 "تأكيد على أن السعودية باتت موطنا للرياضات يشهده العالم أجمع". (روسيا اليوم)
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