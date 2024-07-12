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رياضة
هل يكون يورغن كلوب مدرب المنتخب الأميركيّ الجديد؟
Lebanon 24
12-07-2024
|
09:49
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بدأ الاتحاد الأميركي لكرة القدم التواصل مع المرشحين لخلافة المدرب المقال مؤخرا غريغ بيرهالتر.
وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة "إي إس بي إن" أن يورغن كلوب ظل متمسكا بحصوله على إجازة لمدة 12 شهرا، بعدما أمضى حوالي 9 سنوات مع ليفربول.
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وقال مات كروكر المدير الرياضي لاتحاد الكرة الأميركي للصحافيين، إنه ينوي بدء البحث على الفور ويأمل في تعيين مدير فني جديد بحلول أيلول المقبل.
وصرح كروكر: أريد فقط الحصول على أفضل مدرب يمكنه مساعدة الفريق على الفوز، وسواء كان المدرب الجديد أميركيا أو من أي بلد آخر، فإنه ينبغي أن تتوافر به بعض الشروط من بينها التتويج بعدد كبير من الألقاب والقدرة على تحقيق المزيد من الانتصارات مع لاعبي المنتخب الأميركي. (العربية)
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