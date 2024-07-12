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رياضة
الاتحاد السويسري يجدد الثقة في المدرب مراد ياكين
Lebanon 24
12-07-2024
|
12:15
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وافق مدرب منتخب سويسرا مراد ياكين على عرض تمديد تعاقده لقيادة منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026.
وقال الاتحاد السويسري لكرة القدم اليوم الجمعة، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الاثنين المقبل لإعلان تفاصيل تمديد تعاقد ياكين ومساعده مدير الكرة جيورجيو كونتيني، علما بأن ياكين، تسلم تدريب منتخب سويسرا قبل ثلاث سنوات.
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وحققت سويسرا إنجازا كبيرا في بطولة أمم أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا، ولم تهزم حتى خرجت بركلات الترجيح أمام إنجلترا في الدور ربع النهائي السبت الماضي.
وتمكن منتخب سويسرا من تحقيق نتيجة التعادل مع ألمانيا المضيفة في دور المجموعات، وتغلب على منتخب إيطاليا حامل اللقب بهدفين مقابل لا شيء في دور الستة عشر قبل أن يخرج بركلات الترجيح أمام إنجلترا بعد تعالهما في الوقتين الأصلي والإضافي.
ويتوقع أن يكون المنتخب السويسري ضمن قائمة المنتخبات الأفضل تصنيفا في إحدى المجموعات الأوروبية الـ12 المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ومن المقرر إجراء قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 في كانون الاول المقبل، حيث
سيتأهل متصدرو المجموعات الـ12 مباشرة إلى نهائيات كأس العالم فيما تتأهل أربعة منتخبات من خلال لملحق. (روسيا اليوم)
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