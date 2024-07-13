اتهام نجم برشلونة بتزوير شهادتي "ماجستير".. إليكم التفاصيل

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شرعت السلطات البولندية بالتحقيق في شرعية مستندات وشهادات النجم روبرت ليفاندوفسكي بعد اشتباه بأنها مزورة.وظهر اسم ليفاندوفسكي بين الأسماء بعدما بدأت التحقيقات بالبحث عن مستندات مدرب نادي زيبيغنيف.ووفقا ليومية "أونيت" البولندية فإن السلطات بدأت عملية كبرى بسبب مدرب زيبيغنيف ليظهر اسم ليفاندوفسكي بين الذين حصلوا على شهادات من جامعة لودز الخاصة.وأضافت الصحيفة أن مهاجم نادي برشلونة متهم بالغش والخداع بعد حصوله على شهادتين في التربية من جامعة لودز الخاصة من دون إجرائه الاختبارات اللازمة للحصول عليها.وكان أحد الأساتذة قدم شهادة شفهية أن اللاعب لم يكن حاضرا لأي اختبار أقيم في الجامعة لتحوم الشكوك بعدها حول شرعية مستندات ليفاندوفسكي الأكاديمية، لتدافع عنه امراة بحساب يدعى "باربرا مروزينسكا على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" قائلة: ليفاندوفسكي اشترى الدبلوما الخاصة به من جامعة لودز، أكتب هذا بكامل المسؤولية لأنه نجح تحت إشرافي في اختبارين، علمت عن هذه الحادثة أثناء الاستجواب لاتخاذهم أقوالي كشاهدة في هذه القضية المقرفة.واستكملت الصحيفة البولندية أن ليفاندوفسكي يملك شهادتين أخريين شرعيتين دون نقاش، بكالوريوس وماجستير في التعليم البدني، حاز عليهما في 2017 و2020 بجامعة وارسو بعد 13 عاما من الدراسة.وبدأ هداف برشلونة الدراسة في 2007 أي بعد عام من انطلاق مشواره الرياضي ما أخر مسيرته التعليمية قليلا، وهو ما دفع المحققون إلى البحث أكثر في استطاعته الحصول على الوقت الكافي لامتلاك شهادتي ماجستير في الوقت نفسه الذي كان خلال يعاني للحصول على واحدة. (العربية)