Advertisement

رياضة

بعد تسجيله للأهداف يحتفل به ويحفره على حذائه.. هذه قصة يامال مع الرمز "304"

Lebanon 24
13-07-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1222099-638564377838089291.png
Doc-P-1222099-638564377838089291.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يختار عادة نجم نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين يامال الاحتفال بالأهداف التي يسجلها من خلال الإشارة بيديه إلى الرقم 304.

ويحرص لامين يامال الذي ينحدر من أصول مغربية من جهة والده بعد تسجيله للأهداف بالتوجه صوب الكاميرا ورفع الرمز "304".

والاحتفال بالرقم "304" ليس أمرا عشوائيا بالنسبة ليامال، بل هو الرقم الأخير من الرمز البريدي للحي الكاتالوني روكافوندا الذي يقيم فيه، وهو الحي الذي يعرف بضمه للمهاجرين في إسبانيا.
 
Advertisement
 
 
ورغم أن اللاعب الذي يبلغ من العمر 17 عاما ويعد أصغر هداف في تاريخ اليورو، ولد في منطقة "إسبلوغيس دي يوبريغات" في برشلونة، لكنه نشأ طوال حياته في روكافوندا وهو الحي الذي يربطه أعضاء بحزب "فوكس" اليميني المتطرف في اسبانيا بـ"الهجرة والجريمة".

ويحرص يامال من خلال الاحتفال بالرقم "304" أمام الكاميرات على إظهار افتخاره بالانتماء إلى روكافوندا، كما يحرص أبناء الحي على رد الجميل ليامال من خلال وضع رسوم على جدران الحي تحمل صورته وهو يشير إلى الرقم "304".

ولا يكتفي الشاب بالإشارة إلى الرقم 304 بيده فحسب، بل يحفره أيضا على حذائه، حيث يحمل يرسم يامال في حذائه علم بلد والده، المغرب، وعلم بلد والدته، غينيا الاستوائية، بالإضافة إلى الأحرف الأولى من اسمه "LY" والرقم 304.

وقد لفت يامال الأنظار من خلال العروض الباهرة التي يقدمها في بطولة كأس أوروبا المقامة في ألمانيا، حيث اعتبره النقاد النجم الأبرز في البطولة، وخاصة بعد الأداء الاستثنائي في مباراة نصف النهائي أمام فرنسا.(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:36 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2024-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:07 | 2024-07-13
04:30 | 2024-07-13
04:00 | 2024-07-13
01:00 | 2024-07-13
23:22 | 2024-07-12
23:00 | 2024-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24