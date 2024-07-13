دجوكوفيتش يبلغ نهائي بطولة ويمبلدون

تخّطى الصربي نوفاك دجوكوفيتش عقبة الإيطالي لورينتسو موسيتي ليبلغ نهائي فردي الرجال ببطولة ويمبلدون.

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تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بتغلّبه على الإيطالي لورينتسو موسيتي بثلاث مجموعات دون ردّ في نصف النهائي اليوم الجمعة.وحسم دجوكوفيتش، المصنف الثاني عالمياً، المواجهة أمام موسيتي (25 عالمياً) بواقع 6-4 و7-6 (7-2) و6-4. (بي إن سبورتس)