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رياضة

برازيلي أرهق خزينة ريال مدريد

Lebanon 24
13-07-2024 | 08:36
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يرهق البرازيلي إندريك، المنضم حديثا إلى ريال مدريد، خزينة النادي الملكي قبل أن يرتدي قميص الميرنجي.

وكان ريال مدريد اتفق مع بالميراس على صفقة إندريك في كانون أول 2022، وترك اللاعب مع النادي البرازيلي حتى حزيران الماضي. 
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ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، من المتوقع أن يكون تقدم صفقة إندريك في ريال مدريد يوم 26 من الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن ريال مدريد دفع 35 مليون يورو ثابتة لصالح بالميراس في الصفقة، بالإضافة إلى 25 مليون يورو كمتغيرات، بالإضافة إلى الضرائب التي تبلغ حوالي 12 مليونا.

وأوضحت أن ريال مدريد لديه 50% من حقوق صور اللاعب، ما سيعوضه جزئيا عن هذا الاستثمار الكبير. (كووورة)
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