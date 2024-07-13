منتخب الأرجنتين.. عائدات قياسية خلال 3 سنوات من المجد

Advertisement

تحصل منتخب الأرجنتين لكرة القدم على ما يقرب من ثمانين مليون دولار، من الجوائز المالية خلال ثلاث سنوات، وهو رقم قد يرتفع بشكل كبير إذا تمكن من الفوز على كولومبيا في نهائي بطولة كوبا أمريكا القادمة، والتي ستقام على ملعب هارد روك في ميامي يوم الأحد.ومنذ فوزه بكوبا أمريكا في البرازيل عام 2021، تحصل منتخب "راقصي التانغو" على مبلغ كبير من المال. في تلك البطولة، تمكنت الأرجنتين من الفوز على البرازيل 1-0 في النهائي الذي أقيم على ملعب ماراكانا، محققةً نحو 14 مليون دولار؛ بواقع 10 ملايين للفوز باللقب، ومليونين للمشاركة ومليونين لتجاوز دور المجموعات وربع النهائي.وبعد عام ونصف، فازت الأرجنتين بكأس العالم في قطر، متفوقة على فرنسا بضربات الترجيح في الدوحة. هذه الانتصارات الكبيرة جلبت للفريق 42 مليون دولار، أضيفت إليها جائزة خاصة بقيمة 10 ملايين من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) لتشجيع ودعم اللعبة في القارة.وبخصوص كوبا أمريكا 2024، تحصل فريق المدرب ليونيل سكالوني على 11 مليون دولار بتأهله إلى النهائي.وقد خصص الكونميبول مبلغًا قياسيًّا قدره 100 مليون دولار لنسخة 2024 من البطولة، بواقع 32 مليون دولار للمنتخبات الـ16 المشاركة، و28 مليون دولار لتطوير المسابقة، و40 مليون دولار كجوائز مالية.من هذا المبلغ الـ40 مليون دولار، تحصل منتخب الأرجنتين بالفعل على 11 مليون دولار (مليونين للمشاركة ومليونين لتجاوز دور المجموعات و7 ملايين كحد أدنى كمتأهل للنهائي). ويمكن للفريق إضافة 9 ملايين دولار أخرى إذا فاز باللقب الثاني على التوالي في البطولة.حتى الآن، أصبح مبلغ 77 مليون دولار مضمونًا بالفعل، في انتظار نتيجة المباراة النهائية، ومن دون إضافة المبلغ الذي سيتحصل عليه حال فوزه في النهائي، والذي لم يتم الإعلان عنه بعد. (winwin)