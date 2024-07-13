Advertisement

رياضة

منتخب الأرجنتين.. عائدات قياسية خلال 3 سنوات من المجد

Lebanon 24
13-07-2024 | 10:49
A-
A+
Doc-P-1222323-638564898603483997.png
Doc-P-1222323-638564898603483997.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحصل منتخب الأرجنتين لكرة القدم على ما يقرب من ثمانين مليون دولار، من الجوائز المالية خلال ثلاث سنوات، وهو رقم قد يرتفع بشكل كبير إذا تمكن من الفوز على كولومبيا في نهائي بطولة كوبا أمريكا القادمة، والتي ستقام على ملعب هارد روك في ميامي يوم الأحد.
Advertisement

ومنذ فوزه بكوبا أمريكا في البرازيل عام 2021، تحصل منتخب "راقصي التانغو" على مبلغ كبير من المال. في تلك البطولة، تمكنت الأرجنتين من الفوز على البرازيل 1-0 في النهائي الذي أقيم على ملعب ماراكانا، محققةً نحو 14 مليون دولار؛ بواقع 10 ملايين للفوز باللقب، ومليونين للمشاركة ومليونين لتجاوز دور المجموعات وربع النهائي.

وبعد عام ونصف، فازت الأرجنتين بكأس العالم في قطر، متفوقة على فرنسا بضربات الترجيح في الدوحة. هذه الانتصارات الكبيرة جلبت للفريق 42 مليون دولار، أضيفت إليها جائزة خاصة بقيمة 10 ملايين من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) لتشجيع ودعم اللعبة في القارة.

وبخصوص كوبا أمريكا 2024، تحصل فريق المدرب ليونيل سكالوني على 11 مليون دولار بتأهله إلى النهائي.

وقد خصص الكونميبول مبلغًا قياسيًّا قدره 100 مليون دولار لنسخة 2024 من البطولة، بواقع 32 مليون دولار للمنتخبات الـ16 المشاركة، و28 مليون دولار لتطوير المسابقة، و40 مليون دولار كجوائز مالية.

من هذا المبلغ الـ40 مليون دولار، تحصل منتخب الأرجنتين بالفعل على 11 مليون دولار (مليونين للمشاركة ومليونين لتجاوز دور المجموعات و7 ملايين كحد أدنى كمتأهل للنهائي). ويمكن للفريق إضافة 9 ملايين دولار أخرى إذا فاز باللقب الثاني على التوالي في البطولة.

حتى الآن، أصبح مبلغ 77 مليون دولار مضمونًا بالفعل، في انتظار نتيجة المباراة النهائية، ومن دون إضافة المبلغ الذي سيتحصل عليه حال فوزه في النهائي، والذي لم يتم الإعلان عنه بعد. (winwin)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:36 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2024-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:04 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:22 | 2024-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:30 | 2024-07-13
08:36 | 2024-07-13
07:00 | 2024-07-13
06:07 | 2024-07-13
04:30 | 2024-07-13
04:00 | 2024-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24