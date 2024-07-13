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رياضة

وائل عرقجي يرزق بطفلته الاولى.. اليكم الاسم الذي اختاره لها (صورة)

Lebanon 24
13-07-2024 | 11:30
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أعلن أفضل لاعب كرة سلة في آسيا وائل عرقجي ولادة طفلته الأولى من زوجته تمارا عبر خاصية القصص القصيرة على صفحته إنستغرام. 
 وكُتب في الصورة: "الحمدلله رزقنا الله بمولودة جميلة. اللّهم اجعلها خير البنات الصالحات واحفظها من كل سوء. صوفيا وائل عرقجي. اللّهم انبتها نباتاً حسناً واجعلها قرة عين لنا." 
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 وجاء من آخر المنشور: "وائل وتمارا 13/07/2024". 
 

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