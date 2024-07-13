وائل عرقجي يرزق بطفلته الاولى.. اليكم الاسم الذي اختاره لها (صورة)

Advertisement

أعلن أفضل لاعب كرة سلة في آسيا وائل عرقجي ولادة طفلته الأولى من زوجته تمارا عبر خاصية القصص القصيرة على صفحته إنستغرام.وكُتب في الصورة: "الحمدلله رزقنا الله بمولودة جميلة. اللّهم اجعلها خير البنات الصالحات واحفظها من كل سوء. صوفيا وائل عرقجي. اللّهم انبتها نباتاً حسناً واجعلها قرة عين لنا."وجاء من آخر المنشور: "وائل وتمارا 13/07/2024".