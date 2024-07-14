شاكيرا تخيف الأرجنتين قبل نهائي كوبا أميركا

صباح الاثنين، بعد نهاية الشوط الأول من المباراة النهائية بين الأرجنتين وكولومبيا لتحديد بطل كوبا أميركا 2024، ستقدم شاكيرا عرضاً بين الشوطين، إلا أن حضور المغنية الكولومبية يقلق "البيسيليستي".

Advertisement

ويصادف أن شاكيرا كانت حاضرة في لحظة لن ينساها الأرجنتينيون في كأس العالم 2014 بالبرازيل، بعدما أدت أغنيتها الشهيرة "لا لا لا"، قبل نهائي المونديال الذي حققه الألمان بهدف دون مقابل ضد منتخب "التانغو".





في 2014، شاركت شاكيرا المسرح مع عدة مغنين، وضم الحفل الذي شهده أكثر من 100 ألف شخص على ملعب ماراكانا الشهير، مختلف ممثلي فن الباتوكادا والراقصين، ولفتت المغنية الشهيرة الأنظار عندما أظهرت ابنها ميلان.

وبحسب اللجنة المنظمة لكوبا أميركا 2024، سيكون الحفل بين الشوطين هذه المرة، ولن يستمر أكثر من 7 دقائق، وهذه المرة الأولى التي يكون فيها عرض موسيقي بعد نهاية الشوط الأول في كوبا أميركا.

وقال أليخاندرو دومينغيز، رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، عن اختيار شاكيرا: إنها تمثل عظمة أميركا اللاتينية في العالم.

وبحسب التقارير الصحافية، فإن شاكيرا، التي قدمت عروضها في أكبر الأحداث العالمية مثل "السوبر بول" وثلاث بطولات كأس العالم، ستظهر في المسرح بمزيج من أغانيها الشهيرة والحديثة.

وفي أيار الماضي، وقع اختيار اللجنة المنظمة على أغنية "بونتيرا" لتكون الأغنية الرسمية للبطولة. (العربية)