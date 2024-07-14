Advertisement

رياضة

شاكيرا تخيف الأرجنتين قبل نهائي كوبا أميركا

Lebanon 24
14-07-2024 | 03:50
A-
A+
Doc-P-1222516-638565513291089079.jpeg
Doc-P-1222516-638565513291089079.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صباح الاثنين، بعد نهاية الشوط الأول من المباراة النهائية بين الأرجنتين وكولومبيا لتحديد بطل كوبا أميركا 2024، ستقدم شاكيرا عرضاً بين الشوطين، إلا أن حضور المغنية الكولومبية يقلق "البيسيليستي".
Advertisement
ويصادف أن شاكيرا كانت حاضرة في لحظة لن ينساها الأرجنتينيون في كأس العالم 2014 بالبرازيل، بعدما أدت أغنيتها الشهيرة "لا لا لا"، قبل نهائي المونديال الذي حققه الألمان بهدف دون مقابل ضد منتخب "التانغو".


في 2014، شاركت شاكيرا المسرح مع عدة مغنين، وضم الحفل الذي شهده أكثر من 100 ألف شخص على ملعب ماراكانا الشهير، مختلف ممثلي فن الباتوكادا والراقصين، ولفتت المغنية الشهيرة الأنظار عندما أظهرت ابنها ميلان.
 
وبحسب اللجنة المنظمة لكوبا أميركا 2024، سيكون الحفل بين الشوطين هذه المرة، ولن يستمر أكثر من 7 دقائق، وهذه المرة الأولى التي يكون فيها عرض موسيقي بعد نهاية الشوط الأول في كوبا أميركا.
وقال أليخاندرو دومينغيز، رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، عن اختيار شاكيرا: إنها تمثل عظمة أميركا اللاتينية في العالم.
وبحسب التقارير الصحافية، فإن شاكيرا، التي قدمت عروضها في أكبر الأحداث العالمية مثل "السوبر بول" وثلاث بطولات كأس العالم، ستظهر في المسرح بمزيج من أغانيها الشهيرة والحديثة.
وفي أيار الماضي، وقع اختيار اللجنة المنظمة على أغنية "بونتيرا" لتكون الأغنية الرسمية للبطولة. (العربية)

رياضة

المرأة

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2024-07-13
14:48 | 2024-07-13
11:30 | 2024-07-13
10:49 | 2024-07-13
08:36 | 2024-07-13
07:00 | 2024-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24