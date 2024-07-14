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رياضة

ألكاراس يتفوّق على ديوكوفيتش ويحتفظ بلقب ويمبلدون

Lebanon 24
14-07-2024 | 15:00
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جدد الإسباني، كارلوس ألكاراس، الثالث عالميا، تفوقه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الثاني، اليوم الاحد، محتفظاً بلقب بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى في التنس.


وفاز ألكاراس على ديوكوفيتش في النهائي 6-2 و6-2 و7-6 (7-4).
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وبات ألكاراس سادس لاعب يحرز بطولتي رولان غاروس وويمبلدون على التوالي بعدما كان توج بالبطولة الفرنسية قبل أسابيع.


هذا وفشل ديوكوفيتش في الانفراد بالرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى في حقبتي الهواة والمحترفين، الذي يتقاسمه مع الأسترالية مارغاريت كورت (24 لكل منهما).

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