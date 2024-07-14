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رياضة

إسبانيا تتوج بـ"يورو 2024" للمرة الرابعة في تاريخها

Lebanon 24
14-07-2024 | 16:55
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توجّ المنتخب الإسباني، مساء اليوم الاحد، بلقب بطولة أمم أوروبا 2024 بفوزه على نظيره الإنكليزي (1-2)، في المباراة التي أجريت في برلين.


وأصبح منتخب اسبانيا الأكثر فوزاً بالبطولة في التاريخ (4 مرات).
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وكان ميكيل أويارزابال قد سجل الهدف الثاني في الوقت الحاسم من المباراة لتعود النتيجة لصالح فريقه.  
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