أحرجت والدها الملك أمام أنظار الملايين.. أميرة إسبانيا ترفض حمل كأس أوروبا! (فيديو)

خطفت الأميرة الاسبانية صوفيا الأضواء بخجلها الذي أحرج ملك البلاد، في واحدة من اللقطات الطريفة خلال فقرة تتويج المنتخب الإسباني ببطولة كأس أوروبا.



وبينما قام ملك إسبانيا فيليب السادس، بحمل الكأس "الثمينة"، ليحتفل مع اللاعبين باللقب، قرر إعطاء ابنته الأميرة صوفيا إنفانتا، فرصة لحمل الكأس قبل تسليمها للاعبين.



وطلب الملك فيليب السادس من ابنته حمل الكأس، لكنها رفضت، أمام ملايين المتابعين على الشاشات، للحظة تتويج الأبطال.



وكرر فيليب بعدها منح الكأس مرة أخرى لصوفيا، لكنها استمرت برفض "لمس" الكأس أو حمله، بخجل مفرط، قبل أن يتجه الملك إلى اللاعبين ويمنحهم كأس البطولة للاحتفال.

Felipe VI intenta entregar a la infanta Sofía el trofeo de los campeones de Europa, y de forma vergonzosa niega este tierno gesto de su padre:



«Cógela»#EURo2024 pic.twitter.com/mytXvaBXbC — Jose Moreno (@Josemn1_) July 14, 2024 Advertisement

واعتبر بعض المتابعين أن اللقطة تجسد خجل الأميرة المراهقة التي خشيت من إسقاط الكأس الكبيرة، بينما انتقد البعض رفض الأميرة لطلب الملك مرتين وأمام أنظار الملايين.



يذكر أن صوفيا إنفانتا هي الابنة الصغرى للملك فيليب السادس، وتبلغ من العمر 17 عاما.



وكان المنتخب الإسباني قد حقق لقب بطولة كأس أوروبا، مساء أمس الأحد، في برلين، بعد انتصاره في نهائي مثير على إنكلترا بنتيجة 2-1.



وكان الملك فيليب السادس وابنته صوفيا من بين الحضور، إلى جوار ولي العهد البريطاني الأمير وليام وابنه الأمير جورج.(سكاي نيوز)



