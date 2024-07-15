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رياضة

للمرة 16.. الأرجنتين بطلة "كوبا أميركا" بعد فوزها على كولومبيا

Lebanon 24
15-07-2024 | 00:56
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فازت الأرجنتين، حاملة اللقب، مجددا بلقب كأس "كوبا أمريكا" لكرة القدم إثر انتصارها على كولومبيا 1-صفر بفضل هدف متأخر في الوقت الإضافي سجله البديل لاوتارو مارتينيز بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي على ملعب هارد روك في فلوريدا اليوم الاثنين.
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وبهذا تحقق الأرجنتين رقما قياسيا للفوز بالبطولة القارية، حيث فازت به 16 مرة منذ انطلاقتها.

واستغل مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، هداف البطولة، تمريرة بينية متقنة من جيوفاني لو سيلسو قبل أن يسدد كرة من فوق رأس الحارس الكولومبي كاميلو فارجاس في الدقيقة 112.


وعزز مارتينيز صدارته للائحة الهدافين بخمسة أهداف، وقاد منتخب بلاده إلى اللقب السادس عشر في 30 مباراة نهائية في المسابقة.

يشار إلى أن الأرجنتين حلت وصيفة للبطولة 14 مرة.
وفك منتخب الأرجنيتن شراكة الرقم القياسي في عدد الالقاب مع الأوروغواي (15 مرة), التي حلت ثالثة بفوزها على كندا 4-3 لبركلات الترجيح (الوقت الاصلي 2-2) السبت.

يشار إلى أن ليونيل ميسي خرج باكيا، بشكل هستيري، من نهائي كوبا أميركا 2024، بعد تعرضه للإصابة في الدقيقة 66، وعدم مقدرته إكمال اللقاء بين الأرجنتين وكولومبيا .

وعلى دكة البدلاء، انهمر ميسي باكيا بشكل هستيري، بينما كانت المباراة النهائية متقاربة بين منتخب بلاده وكولمبيا حيث كانت تشير النتيجة للتعادل 0-0.
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