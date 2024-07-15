ميسي يواصل كسر الأرقام القياسية

بفوز الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا للمرة الـ16 في تاريخها أصبح ليونيل ميسي أسطورة الكرة العالمية ونجم الأرجنتين التاريخي أكثر لاعب في التاريخ تتويجا بالألقاب برصيد 45 لقباً متخطياً البرازيلي داني ألفيس.

Advertisement

وفازت الأرجنتين على كولومبيا بهدف متأخر في الدقيقة 112 من زمن المباراة النهائية لكوبا أمريكا التي استضافتها الولايات المتحدة، ليقود ميسي بذلك بلاده لثالث لقب على التوالي عقب الفوز بكوبا أمريكا الماضية عام 2021 ثم كأس العالم في قطر عام 2022.



وحصل نجم منتخب كولومبيا خاميس رودريغيس على جائزة أفضل لاعب في بطولة كوبا أمريكا 2024، فيما فاز لاوتارو مارتينيس محرز هدف فوز الأرجنتين باللقب بجائزة هداف البطولة برصيد 5 أهداف.



من جانبه توج الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في كوبا أمريكا 2024. (بي إن سبورتس)