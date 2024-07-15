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رياضة

الظهور الأخير.. هكذا ودّع دي ماريا الأرجنتين (فيديو)

Lebanon 24
15-07-2024 | 09:12
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شهدت مباراة الأرجنتين وكولومبيا التي أقيمت على ملعب "هارد روك" في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، لحظة عاطفية بين أنخيل دي ماريا لاعب المنتخب الأرجنتيني وابنتيه.

ودخلتا ابنتا دي ماريا ملعب هارد روك في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، الذي احتضن النهائي القاري، لتسلمان الكرة لحكم اللقاء رافائيل كلاوس لإطلاق صافرة البداية.
 
وبعد تسليمهن للكرة، ذهبتا مباشرة لأحضان والدهما دي ماريا، في ليلة مباراته الأخيرة بقميص منتخب الأرجنتين.
 
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وتعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا، الوداع الأخير للمخضرم أنخيل دي ماريا، حيث أعلن اعتزاله الدولي بعد نهاية مشوار منتخب التانغو في بطولة كوبا أمريكا 2024.

ونشر دي ماريا البالغ 36 عاما صورة أخيرة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" تجمعه بليونيل ميسي، وكتب معلقا: "لقد أعطتني الحياة أكثر مما يمكن أن أطلب". (روسيا اليوم)

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