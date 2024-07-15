الظهور الأخير.. هكذا ودّع دي ماريا الأرجنتين (فيديو)

شهدت مباراة الأرجنتين وكولومبيا التي أقيمت على ملعب "هارد روك" في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، لحظة عاطفية بين أنخيل دي ماريا لاعب المنتخب الأرجنتيني وابنتيه.



ودخلتا ابنتا دي ماريا ملعب هارد روك في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، الذي احتضن النهائي القاري، لتسلمان الكرة لحكم اللقاء رافائيل كلاوس لإطلاق صافرة البداية.

وبعد تسليمهن للكرة، ذهبتا مباشرة لأحضان والدهما دي ماريا، في ليلة مباراته الأخيرة بقميص منتخب الأرجنتين.