Advertisement

رياضة

هل يحرم الدوري السعودي أندية أوروبا من جواهر اليورو؟

Lebanon 24
15-07-2024 | 10:40
A-
A+
Doc-P-1222936-638566625116438298.png
Doc-P-1222936-638566625116438298.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دائما ما تشهد البطولات الدولية الكبرى، خروج العديد من المواهب وتألق بعض النجوم، وهو ما حدث في النسخة المنتهية من كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وشهدت المسابقة، العديد من الأحداث والمباريات المثيرة، بسبب تألق بعض النجوم والمواهب الشابة التي بدأت في جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية، بداية من فترة الانتقالات الصيفية 2024. 
Advertisement

نجح أغلب حراس المرمى في الظهور بصورة رائعة، وإنقاذ العديد من الفرص وركلات الجزاء، وهو ما رجح كفة بلادها في العديد من المواقف الصعبة.

لوكاس سكوربسكي، حارس مرمى بولندا، ظهر بصورة رائعة رغم خروج بلاده من دور المجموعات، حيث حصد جائزة رجل المباراة ضد فرنسا بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

كذلك، قدم جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى إيطاليا، واحدة من أفضل المستويات مع بلاده، بعدما أظهر براعة شديدة في التصديات وقيادة الخط الخلفي، ولكن ذلك لم يكن كافيا لبقاء منتخب بلاده بالخروج من ثمن النهائي.

وتمكن يان أوبلاك، حارس سلوفينيا من خطف الأنظار خلال البطولة الأوروبية والتعبير عن قدراته بصورة أكبر، وذلك عندما تصدى لركلة جزاء من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ثمن النهائي، بجانب مستواه المميز في المجموعات.

أوناي سيمون، حارس إسبانيا، كان عنصرا بارزا في تتويج بلاده باللقب، حيث استقبل 4 أهداف فقط، وتصدى للعديد من الكرات الصعبة ضد ألمانيا وفرنسا وإنجلترا.

بالتوازي، خطف لامين يامال، نجم المنتخب الإسباني، الأضواء من الجميع، بعدما توج بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة، بتقديم 4 تمريرات حاسمة وتسجيل هدف وحيد.

وبخلاف لامين يامال، فقد كان زميله نيكو ويليامز، أحد أبرز عناصر إسبانيا في البطولة، بعدما سجل هدفا في المباراة النهائية ضد الإنكليز.

كذلك، نجح البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو في جذب الأنظار إليه خلال مشوار بلاده، الذي اقتصر على الدور ربع النهائي بالخروج من فرنسا.

وواصل الألماني جمال موسيالا، الظهور بصورة جيدة، حيث سجل 3 أهداف تربع بها على عرش ترتيب هدفي المسابقة بالتساوي مع العديد من الأسماء منها داني أولمو، نجم وسط إسبانيا.

جيورج ميكوتادزي، مهاجم جورجيا صاحب 23 عاما، تساوى مع جمال وأولمو، بتسجيل 3 أهداف، وكان ضمن المواهب الرائعة التي خطفت الأنظار.

فضلا عن المدافع الإيطالي الشاب ريكاردو كالافيوري، الذي بات محط أنظار الجميع، بسبب أسلوبه المميز في التدرك بالكرة وبناء اللعب.


تألق الحراس والمواهب الشابة، دفع بعض الأندية الأوروبية للتحرك من أجل جلب صفقات جديدة في صيف 2024.

نيكو ويليامز تصدر اهتمامات ليفربول وبرشلونة وتشيلسي، ويبقى الوضع متوقفا على رغبة أتلتيك بيلباو في السماح له بالرحيل أو البقاء.

ويحظى كالافيوري الذي يدافع عن ألوان بولونيا، باهتمام عدة أندية مختلفة، يتصدرها آرسنال الذي بات قريبا بشدة من حسم الصفقة.

ومن المتوقع دخول الأندية الكبرى في مفاوضات مع المواهب الأخرى، بجانب النجوم الذين أظهروا براعة شديدة أمثال أولمو ورودري ونجولو كانتي ومارك كوكوريلا وأردا جولر.

لكن رغبة الأندية الأوروبية ستصطدم بصندوق الاستثمار السعودي، الذي يضخ الكثير من الأموال لخطف نجوم الكرة العالمية منذ الصيف الماضي، أمثال كريم بنزيما ورياض محرز وساديو ماني ونيمار وروبرتو فيرمينو.

ورغم رحيل بعض النجوم عن القارة الأوروبية، فإن بطولة اليورو شهدت تواجد 14 نجما من أندية دوري روشن، ونجح بعضهم في ترك بصمة رائعة، بقيادة كانتي ولابورت. (كووورة)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:12 | 2024-07-15
05:20 | 2024-07-15
02:00 | 2024-07-15
00:56 | 2024-07-15
00:16 | 2024-07-15
00:08 | 2024-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24