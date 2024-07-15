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رياضة
حارس إسبانيا يخضع لجراحة عاجلة
Lebanon 24
15-07-2024
|
12:27
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أعلن نادي أتلتيك بلباو الإسباني، الاثنين، خضوع حارس مرماه الدولي أوناي سيمون لعملية جراحية في معصم اليد اليمني، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب "لا روخا" في منافسات "يورو 2024" والذي توج بلقبها.
وقال النادي الباسكي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "سيخضع اللاعب أوناي سيمون لعملية جراحية يوم الخميس في معصمه الأيمن لأنه يعاني من عدم الاستقرار الزورقي الهلالي".
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وتابع: "سيتم إجراء العملية في مستشفى دي لا لوز بالعاصمة الإسبانية مدريد".
ولم يكشف النادي الإسباني عن مدة غياب الحارس عقب إجرائه للجراحة، وإن كان من المتوقع أن يغيب عن أولى جولات الدوري الإسباني.
(الأناضول)
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