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رياضة

اعتقال رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم وابنه بعد نهائي كوبا أميركا

Lebanon 24
15-07-2024 | 18:48
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ذكرت تقارير أن السلطات الأميركية ألقت القبض على رامون جيسورون رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، ونجله رامون جميل جيسورون في ميامي بعد المباراة النهائية المثيرة لكأس كوبا أميركا والتي حاول خلالها مشجعون بدون تذاكر اقتحام الملعب.
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وتأخّر انطلاق النهائي بين الأرجنتين وكولومبيا لأكثر من ساعة بعدما حاول آلاف المشجعين دخول استاد "هارد روك" في ميامي عنوة.

واستشهد موقع لوكال10 الإخباري ومقره فلوريدا بتقرير لقسم الشرطة قال إن "السلطات وجّهت للرجلين تهمة الاشتباك مع أفراد الأمن عقب انتهاء المباراة".

ورفض الاتحاد الكولومبي لكرة القدم التعليق.
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