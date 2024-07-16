Advertisement

رياضة

لقطة مؤثرة لنهاية مسيرة دي ماريا مع منتخب الأرجنتين

Lebanon 24
16-07-2024 | 01:37
A-
A+
Doc-P-1223111-638567159520878636.jpg
Doc-P-1223111-638567159520878636.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت مباراة الأرجنتين وكولومبيا التي أقيمت على ملعب "هارد روك" في نهائي بطولة كوبا أميركا 2024، لحظة عاطفية بين أنخيل دي ماريا لاعب المنتخب الأرجنتيني وابنتيه.
بيا وميا ابنتا دي ماريا، كانتا مسؤولتين عن تسليم كرة مباراة نهائي كوبا أميركا 2024 بين الأرجنتين وكولومبيا.
Advertisement

ودخلتا ابنتا دي ماريا ملعب هارد روك في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، الذي احتضن النهائي القاري، لتسلمان الكرة لحكم اللقاء رافائيل كلاوس لإطلاق صافرة البداية.

وبعد تسليمهن للكرة، ذهبتا مباشرة لأحضان والدهما دي ماريا، في ليلة مباراته الأخيرة بقميص منتخب الأرجنتين.
ونشر دي ماريا البالغ 36 عاما صورة أخيرة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" تجمعه بليونيل ميسي، وكتب معلقا: "لقد أعطتني الحياة أكثر مما يمكن أن أطلب".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:37 | 2024-07-16
04:00 | 2024-07-16
02:00 | 2024-07-16
00:18 | 2024-07-16
23:00 | 2024-07-15
18:48 | 2024-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24