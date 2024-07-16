لقطة مؤثرة لنهاية مسيرة دي ماريا مع منتخب الأرجنتين

شهدت مباراة الأرجنتين وكولومبيا التي أقيمت على ملعب "هارد روك" في نهائي بطولة كوبا أميركا 2024، لحظة عاطفية بين أنخيل دي ماريا لاعب المنتخب الأرجنتيني وابنتيه.



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ودخلتا ابنتا دي ماريا ملعب هارد روك في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، الذي احتضن النهائي القاري، لتسلمان الكرة لحكم اللقاء رافائيل كلاوس لإطلاق صافرة البداية.



وبعد تسليمهن للكرة، ذهبتا مباشرة لأحضان والدهما دي ماريا، في ليلة مباراته الأخيرة بقميص منتخب الأرجنتين. بيا وميا ابنتا دي ماريا، كانتا مسؤولتين عن تسليم كرة مباراة نهائي كوبا أميركا 2024 بين الأرجنتين وكولومبيا.ودخلتا ابنتا دي ماريا ملعب هارد روك في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، الذي احتضن النهائي القاري، لتسلمان الكرة لحكم اللقاء رافائيل كلاوس لإطلاق صافرة البداية.وبعد تسليمهن للكرة، ذهبتا مباشرة لأحضان والدهما دي ماريا، في ليلة مباراته الأخيرة بقميص منتخب الأرجنتين.

ونشر دي ماريا البالغ 36 عاما صورة أخيرة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" تجمعه بليونيل ميسي، وكتب معلقا: "لقد أعطتني الحياة أكثر مما يمكن أن أطلب".