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رياضة

بين جماهير الملكي.. ريال مدريد يقدّم مبابي على أرض "سانتياغو برنابيو" (صور وفيديو)

Lebanon 24
16-07-2024 | 12:29
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قدّم نادي ريال مدريد الإسباني لاعبه الجديد النجم الفرنسي كيليان مبابي للجماهير ووسائل الإعلام اليوم الثلاثاء على ملعب "سانتياغو بيرنابيو".
 
وتوافد قرابة 80 ألف متفرّج من جمهور ريال مدريد على ملعب سانتياغو بيرنابيو لمواكبة حفل تقديم مبابي.
 
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وشهد الحفل حضور العديد من الضيوف والشخصيات الرياضية المرموقة والتي كان من أبرزها الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان اللاعب والمدرّب السابق للميرينغي.

وقال فلورنتينو بيريز رئيس النادي "الملكي" في كلمته الترحيبية بالنجم الفرنسي: "شكرا لك كيليان على الجهد الذي بذلته لتكون لاعباً للريال. شكرا لك مبابي على حبّك لريال مدريد".

وقال مبابي لدى تقديمه في ملعب البرنابيو: "أنا سعيد جداً وحلمت دائماً باللعب لريال مدريد. حلمي الآن أن أكون على مستوى هذا النادي الأسطوري".

وأضاف الفرنسي: "أنا فخور بأن أكون لاعباً في أفضل نادي في تاريخ كرة القدم".
وارتدى نجم منتخب "الديوك" القميص رقم 9 خلاله تقديمه للجماهير ووسائل الإعلام.
 
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وكان ريال مدريد قد أعلن تعاقده مع مبابي في الثالث من شهر حزيران الماضي بعد يومين من تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا إثر الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني في النهائي بهدفين نظيفين.
 
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وانضمّ مبابي إلى "الميرينغي" في صفقة انتقال حرّ عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي بعد أن حقّق معه جميع الألقاب المحلية الممكنة منذ التحاقه بصفوفه في 2017.
 
وجاء حفل التقديم بعد توقيع مبابي عقد انضمامه لريال مدريد لمدّة 5 سنوات حتّى عام 2029. (بي إن سبورتس)

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