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رياضة

نادي النصر السعودي يتعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو

Lebanon 24
17-07-2024 | 01:05
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ذكرت وسائل إعلام سعودية أن نادي النصر تعاقد مع الحارس البرازيلي، بينتو ماثيوس كريبسكي.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن نادي أتليتكو باراناينسي البرازيلي "وافق على بيع الحارس بينتو إلى النصر السعودي بقيمة 18 مليون يورو (19.6 مليون دولار)".
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وأوضحت مصادر لصحيفة "غلوبو" البرازيلية أن فإن بينتو "سيحصل على راتب لا يمكن رفضه"، وأكدت أن "اللاعب  قبل عرض النصر".

وأشارت إلى أن "النادي سمح للاعب بالسفر من أجل إكمال الفحص الطبي وتوقيع العقد بشكل رسمي".

ولفتت الشرق الأوسط إلى أن نادي الاتحاد السعودي قدم عرضا لشراء الحارس في وقت سابق، لكن النادي البرازيلي رفض العرض بسبب انخفاض قيمة المبلغ المالي، كما رفض عرضا آخر من نادي إنتر الإيطالي بقيمة 15 مليون يورو.

ويذكر أن بينتو عمره 25 سنة، وطوله 1.89 متر، ووزنه 92 كيلوغرام، وخاض العديد من المباريات بشكل احترافي، وكان مشاركا مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا.
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