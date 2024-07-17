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رياضة

الكلاسيكو الأوّل من دون مبابي!

Lebanon 24
17-07-2024 | 07:20
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لن يكون نجم ريال مدريد الجديد كيليان مبابي حاضرا في أول كلاسيكو إسباني أمام برشلونة، عندما يلتقي الفريقان وديا في الولايات المتحدة بجولة تحضيرية للموسم الجديد، حسبما أفادت تقارير صحفية محلية.

لكن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 25 عاما سيكون متاحا لبدء مباريات الفريق الرسمية، إذ أكد خلال مؤتمره الصحفي، الثلاثاء، أنه سيكون لائقا لمباراة كأس السوبر الأوروبي ضد أتالانتا الإيطالي في 14 آب المقبل.
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وحسب موقع "فوتبول إسبانيا"، لن يخضع مبابي لجراحة في أنفه الذي تعرض للكسر خلال بطولة أوروبا، بعد التقييمات التي أجراها أثناء الفحص الطبي اللازم لانتقاله من باريس سان جرمان الفرنسي إلى الفريق الملكي. (سكاي نيوز عربية)
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