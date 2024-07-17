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رياضة

إسم مفاجئ.. هذا المدرب سيستلم دفة الفريق الإنكليزي!

Lebanon 24
17-07-2024 | 10:51
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ذكر تقرير صحفي أن الإسباني بيب غوارديولا مُرشح لأن يصبح مدرب إنكلترا الجديد خلال المرحلة القادمة، وذلك بعد رحيل غاريث ساوثغيت.

وأعلن ساوثغيت رحيله عن تدريب إنكلترا، أمس الثلاثاء، وذلك بعد يومين فقط من خسارة الفريق (1-2) أمام إسبانيا، في نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024". (winwin)
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