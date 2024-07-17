كلوب يعلن رفضه لتدريب إنجلترا

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كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، عن موقفه من ترشيحه لخلافة غاريث ساوثجيت، في تدريب منتخب إنجلترا.وأعلن ساوثجيت رسميا، أمس الثلاثاء، استقالته من منصبه كمدرب لمنتخب إنجلترا، عقب أيام قليلة من خسارة نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، أمام إسبانيا بهدفين لواحد، على ملعب برلين الأولمبي.ويستعد منتخب إنجلترا لملاقاة جمهورية أيرلندا، يوم 7 أيلول المقبل، في دوري الأمم الأوروبية، وبالتالي يحتاج للتعاقد مع مدرب جديد قبل هذا التاريخ.وارتبط اسم كلوب بتدريب المنتخب الإنجليزي، بناء على نصائح من أساطير الكرة الإنجليزية، خاصة بعد خسارة النهائي الأوروبي الثاني.وقال كلوب، في تصريحات أبرزتها صحيفة "مترو" البريطانية: "لا أعرف ما سيحدث في المستقبل، لكنني لن أدرب أي ناد أو منتخب في العام المقبل".وأضاف: "لن أدرب أي ناد إنجليزي آخر على الإطلاق، يمكنني أن أعدكم بذلك".وعن خطوته المقبلة، قال: "من غير الوارد أن أتوقف عن العمل تماما، لكني لا أرى نفسي قادرا على الاستمرار بنفس الوتيرة السابقة، وليست لدي فكرة عما سيحدث بعد ذلك".(روسيا اليوم)