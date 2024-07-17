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رياضة
رسمياً.. اتحاد جدة يضم حسام عوار
Lebanon 24
17-07-2024
|
23:00
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تعاقد نادي اتحاد جدة السعودي رسميا مع الدولي الجزائري حسام عوار بعقد يمتد لمدة 4 مواسم قادما من فريق روما الإيطالي، في أولى صفقات الفريق للموسم الجديد.
وقال النادي السعودي، الثلاثاء، في بيان رسمي عبر حسابه بمنصة "إكس": "يعلن نادي الاتحاد عن انضمام اللاعب الجزائري حسام عوار لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لمدة أربعة مواسم".
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وتابع: "تمت مراسم توقيع العقد في مقر معسكر الفريق في مدينة اليكانتي الإسبانية، بين الرئيس التنفيذي للنادي دمينجوس أوليفيرا واللاعب بحضور المدير الرياضي رامون بلانيس بعد أن اجتاز اللاعب الفحص الطبي الذي أجراه صباح الثلاثاء".
ورحب الرئيس التنفيذي للنادي دمينجوس أوليفيرا باللاعب، متمنيا أن يكون انتقاله لصفوف فريق نادي الاتحاد بمثابة محطة جديدة مميزة له في مسيرته ويسهم مع زملائه في تقديم المستويات والنتائج التي تتطلع إليها جماهير النادي ومحبوه.
وأضاف دمينجوس بأن "التعاقد مع حسام جاء بناء على احتياجات الفريق الفنية للاعب يمتلك مواصفات معينة تخدم المنظومة وهو الأساس الذي وضعناه في تعاقداتنا بأن تكون مبنية على احتياجات الفريق الفنية في المراكز التي تم تحديدها من جانب اللجنة الرياضية والتي تم عرضها أيضا على المدرب". (الاناضول)
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