30
o
بيروت
34
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
23
o
بشري
30
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
خاص
بعدما أصبح مبابي في "أحضان" مدريد.. والدته تهدّد باللجوء للقضاء وتوجه رسالة لـ"باريس"
إيناس القشاط - Inass El Kashat
|
Lebanon 24
18-07-2024
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
وأخيرًا اصبح حلم كيليان مبابي وجماهير "الملكي"، حقيقة. فاللاعب الفرنسي اليوم في "أحضان" النادي الإسباني "ريال مدريد"، الذي لطالما أحبّ الإنضمام إليه واللعب في صفوفه.
وقدّم "الريال" نجمه الجديد كيليان مبابي عصر الثلاثاء الفائت في ملعب "سانتياغو برنابيو" أمام جماهير حاشدة، قاربت 85 ألف مشجع في المدرجات، ووسط أجواء احتفالية بقائد المنتخب الفرنسي، وذلك بعد نهاية عقده مع "باريس سان جيرمان".
Advertisement
لكن "مسلسل" هروب مبابي من باريس لم ينكشف بشكل مفصّل حينها، فقبل رحيله عن "حديقة الامراء"، توترت علاقة كيليان برئيس النادي ناصر الخليفي، على خلفية الرواتب والمكافآت المتأخرة، خاصةً مكافأة الولاء نظير تجديد عقده في عام 2022، والتي لم يحصل عليها من وقتها.
الآن، وبعد أن أصبح مبابي يحمل الرقم "9 " في "ريال مدريد"، يبدو انه الوقت المناسب للحديث عن الخلافات مع "باريس". وهذا ما حاولت فعله والدته ووكيلة أعماله الجزائرية الأصل فايزة العماري اذ تحدثت للاعلام عن تلك الفترة بأدب نوعًا ما، وأكدت أن "باريس هو من وثق بكيليان عندما كان عمره 18 عامًا، وبفضله أصبح يحصل على هذا المقابل المادي، الا أن المسيرة لم تنجح بالكامل في هناك، ولكن على أية حال، فقد انتهت، ويجب أن نتذكر الإيجابيات".
وبسؤالها عن الرواتب المتأخرة والمكافآت التي يدين بها النادي الباريسي لمبابي، قالت: "التفاوض مستمر ويتولى أمره ممثلو كيليان، لكنني أثق في "باريس" وفي أن الأمور ستعود لطبيعتها بسرعة كبيرة. لقد تلقيت للتو رسالة رد منهم، سيتم اتخاذ القرارات".
أضافت: "في بعض الأحيان، أثناء الانفصال، عليك أن تقرّر من يأخذ التلفاز ومن سيحتفظ بالأثاث أو السيارة، هذا هو ما نحن فيه الآن. آمل ألا يشوّه هذا كل ما مررنا به وألا نتوقف عنده كثيرًا، أريد تذكر الأشياء الإيجابية فقط، فما نمرّ به يشبه علاقة الزوجين، لا يمكن أن يكون كل شيء ورديًا، هناك صعود وهبوط، أعتقد أنه في غضون ستة أشهر سيكون الوضع أفضل بيننا".
لكن في سياق حديثها هذا، وجهت فايزة رسالة حازمة لرئيس النادي الباريسي، فشددت على أنها ستلجأ للقضاء، للحصول على مستحقات نجلها، وقالت وكيلة النجم الفرنسي: "إذا لم يكن أمامنا خيار آخر، نعم سنفعل، حاليًا أتمنى أن يتم احترام العقد الذي وقعناه قبل عامين".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
رياضة
مقالات لبنان24
Advertisement
الأكثر قراءة
"عم صلّي يوميًا لموت".. ممثل لبنانيّ بعيد عن الأضواء: "استسلمت ما بدي عيش" (فيديو)
Lebanon 24
"عم صلّي يوميًا لموت".. ممثل لبنانيّ بعيد عن الأضواء: "استسلمت ما بدي عيش" (فيديو)
08:47 | 2024-07-17
17/07/2024 08:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
براتب ضخم جدًا.. تعيين لبناني على رأس أهم البنوك في العالم
Lebanon 24
براتب ضخم جدًا.. تعيين لبناني على رأس أهم البنوك في العالم
07:48 | 2024-07-17
17/07/2024 07:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح نوعي يظهر في الضاحية.. شاهدوا الصور!
Lebanon 24
سلاح نوعي يظهر في الضاحية.. شاهدوا الصور!
12:51 | 2024-07-17
17/07/2024 12:51:42
Lebanon 24
Lebanon 24
في مشغرة... ماذا جرى بعد انتهاء مراسم إحياء عاشوراء؟
Lebanon 24
في مشغرة... ماذا جرى بعد انتهاء مراسم إحياء عاشوراء؟
06:30 | 2024-07-17
17/07/2024 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. ماذا تبلغت أميركا من اسرائيل بشأن لبنان؟
Lebanon 24
عاجل جداً.. ماذا تبلغت أميركا من اسرائيل بشأن لبنان؟
14:46 | 2024-07-17
17/07/2024 02:46:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
إيناس القشاط - Inass El Kashat
أيضاً في رياضة
02:00 | 2024-07-18
فضيحة جديدة تهزّ هذا المنتخب.. لاعب اعتقل بجريمة اعتداء جنسي!
01:15 | 2024-07-18
سقط في الحمام على رأسه بقوة.. برشلونة يعلن وفاة حارسه!
23:00 | 2024-07-17
رسمياً.. اتحاد جدة يضم حسام عوار
15:32 | 2024-07-17
زيركزي: أنا لاعب لا يمكن التنبؤ بتصرفاته
12:30 | 2024-07-17
كلوب يعلن رفضه لتدريب إنجلترا
10:51 | 2024-07-17
إسم مفاجئ.. هذا المدرب سيستلم دفة الفريق الإنكليزي!
فيديو
"برة.. برة".. بن غفير يصرخ على نائبين عربيين ويصفهما بـ "إرهابيين" (فيديو)
Lebanon 24
"برة.. برة".. بن غفير يصرخ على نائبين عربيين ويصفهما بـ "إرهابيين" (فيديو)
00:21 | 2024-07-18
18/07/2024 13:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
18/07/2024 13:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
18/07/2024 13:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24