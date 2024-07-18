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رياضة

رسميا.. كومو يضم حارس برشلونة السابق

Lebanon 24
18-07-2024 | 07:01
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نجح نادي كومو، الصاعد حديثا للدوري الإيطالي، في إبرام صفقة التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال الميركاتو الصيفي، لتعزيز الفريق قبل بداية الموسم المقبل.

وأعلن كومو عبر موقعه الرسمي، أنه تعاقد مع الحارس الإسباني بيبي رينا، بعقد لمدة عام واحد فقط لينتهي في حزيران 2025.
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وقال سيسك فابريغاس المدير الفني لكومو: "نحن سعداء بالترحيب ببيبي في النادي، إنه حارس مرمى يتمتع بخبرة دولية كبيرة وعقلية تنافسية للغاية".

وأضاف: "لهذه الأسباب، أنا متأكد من أن مساهمته ستساعد الفريق على النمو والتحسن".

من جهته، علق رينا قائلا: "لقد وصلت إلى مشروع جميل، عائلة تستمر في النمو وتحاول رفع المستوى كل عام، أعود إلى الدوري الإيطالي الذي أعرفه جيدا، وأعرف أنه تنافسي للغاية، ومن جهتي أريد تقديم مساهمتي في تطوير النادي". 

وسبق لرينا أن ارتدى قمصان العديد من الفرق خلال مسيرته الطويلة، حيث لعب لأندية برشلونة، فياريال، ليفربول، نابولي، بايرن ميونخ وميلان وغيرهم.
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