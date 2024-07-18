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رياضة

كيف يستعدّ المنتخب العراقي لكرة القدم للمشاركة في الألعاب الأولمبية؟

Lebanon 24
18-07-2024 | 10:00
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يواصل المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم تحضيراته في معسكره المقام حالياً في فرنسا استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقاربت صفوف المنتخب الأولمبي العراقي على الاكتمال بتوافد عدد من اللاعبين المحترفين في أوروبا والتحاقهم بالمعسكر.
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ويتطلّع المدرب راضي شنيشل إلى الظهور بالصورة المطلوبة ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضمّ منتخبات المغرب، أوكرانيا والأرجنتين.

وخلال معسكره التدريبي وفي أول اختبار ودّي يسبق الدورة خسر المنتخب العراقي أمام نظيره المصري بهدف لاثنين.
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