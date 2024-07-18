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رياضة

الأرجنتين تحتفظ بصدارة التصنيف في كرة القدم.. ومركز مُتأخر للبنان

Lebanon 24
18-07-2024 | 12:48
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حافظت الأرجنتين، بطلة العالم والمتوّجة أخيراً بمسابقة كوبا أميركا، على صدارتها للتصنيف العالمي في كرة القدم، الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" الخميس، متقدّمة على فرنسا، فيما باتت قطر بطلة آسيا في المركز الثاني عربياً والخامس آسيوياً والـ 34 عالميا ً.
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وعزّزت الأرجنتين ريادتها باحتفاظها بلقب البطولة القارية عقب فوزها على كولومبيا 1-0 بعد التمديد، في حين تقدمت الأخيرة إلى المركز التاسع.

بدورها، احتفظت فرنسا بالمركز الثاني على الرغم من خسارتها أمام إسبانيا 1-2 في المربع الذهبي، في طريق الأخيرة للتكريس القاري الرابع القياسي في تاريخها على حساب إنجلترا 2-1، لتتقدم إلى المركز الثالث أمام منتخب "الأسود الثلاثة" الذي تقدم بدوره إلى المركز الرابع.

وتراجعت البرازيل للخامس بعد مشوارها المتواضع في كوبا أميركا حيث خرجت من ربع النهائي أمام الأوروغواي (0-1).

وارتقى المنتخب التركي 16 مرتبة دفعة واحدة، بعدما عكس صورة مشرّفة في كأس أوروبا بوصوله للدور ربع النهائي، ليحتل المركز الـ26، في حين تقدّم نظيره الفنزويلي الذي وصل بدوره إلى ربع نهائي كوبا أميركا للمركز الـ37.

عربيًا، بقي المغرب في الصدارة لكنه تراجع مركزين وأصبح رابعاً عشر، أمام قطر التي تقدّمت مرتبة وباتت 34، ومصر التي حافظت على المركز الـ36.

وبقيت تونس (41) وتراجعت الجزائر مركزين (46)، متقدمة على كلّ من العراق (55)، السعودية (56)، الأردن (68)، الإمارات (69)، سلطنة عُمان (76)، البحرين (80)، سوريا (93)، فلسطين (96) ولبنان (116). (بي إن سبورتس)
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