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رياضة

ريال مدريد يجدّد عقد لوكاس فاسكيز

Lebanon 24
18-07-2024 | 15:47
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس تجديد عقد مدافعه لوكاس فاسكيز حتّى عام 2025.
وكان فاسكيز قد انضم إلى ريال مدريد عام ألفين وسبعة بعمر ستة عشر عاما، وتدرج في الفئات السنية قبل أن يتحول إلى الفريق الأول الذي يلعب معه الآن لتسعة أعوام.
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ويعتبر فاسكيز (33 عاماً) أحد عناصر العصر التاريخي للفريق، حيث فاز مع ريال مدريد بواحد وعشرين لقباً، منها خمسة في دوري أبطال أوروبا وأربعة في الدوري الإسباني. (بي إن سبورتس)
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