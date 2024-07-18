مانشستر سيتي يتعاقد مع البرازيلي سافينيو

أعلن نادي مانشستر سيتي عن التعاقد مع الجناح البرازيلي سافينيو قادماً من تروا الفرنسي حتى عام 2029.

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وقال سيتي في بيان له: "اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً هو أول تعاقدات الفريق للموسم القادم".ولعب سافينيو الموسم الماضي مع جيرونا الإسباني على سبيل الإعارة وساهم بحلول النادي في المركز الثالث خلف ريال مدريد وبرشلونة والتأهل للعب في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي وذلك من خلال 11 هدفاً سجلها و10 تمريرة حاسمة قدمها.كما تواجد سافينيو في تشكيلة البرازيل التي شاركت في كوبا أميركا 2024 وسجل هدفه الدولي الأول خلال فوز السيليساو على باراغواي 4-1 في البطولة القارية وبات في رصيده الدولي 7 مباريات بقميص البرازيل. (بي إن سبورتس)