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رياضة
بعد تهمة محاولة الاغتصاب.. غرينوود يحط في ناد جديد
Lebanon 24
19-07-2024
|
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غادر اللاعب الصاعد مايسون غرينوود نادي مانشستر يونايتد للانتقال إلى مرسيليا الفرنسي، الخميس.
وقد تنقذ الخطوة مستقبل واحد من أفضل المواهب الأوروبية، الذي كان يقارن بنجم "الشياطين الحُمر" واين روني الذي برز على الساحة عند عمر 17 عاما.
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وتوقفت مسيرة مايسون الواعدة فجأة، عندما ألقي القبض عليه عام 2022 ووجهت إليه فيما بعد تهمة محاولة الاغتصاب والإكراه والسلوك القسري والاعتداء، قبل إسقاط القضية العام الماضي.
وأوقف النادي الإنكليزي غرينوود بعد ذلك، ثم أعاره إلى خيتافي الإسباني بضغط من مشجعي الفريق الذين احتجوا على عودته المحتملة للعب في صفوفه.
كما كانت هناك مقاومة لانتقاله إلى مرسيليا، حيث أعرب عمدة المدينة عن قلقه، وقال في بيان لمحطة راديو "مونت كارلو": "لا أريد أن يتعرض فريقي للعار. هذا غير مقبول". (سكاي نيوز عربية)
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