فيرنانديز مهدد بعقوبة مخيفة

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تسبب لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، في أزمة دولية بسبب بث مباشر أطلقه من داخل حافلة منتخب بلاده، عقب التتويج بلقب كوبا أمريكا 2024.وتخلل البث أنشودة أرجنتينية تسيء إلى المنتخب الفرنسي، حيث ردد اللاعبون عبارات تؤكد أن أغلب نجوم "الديوك" من أفريقيا وليسوا فرنسيين.ورغم اعتذار نجم تشيلسي عما بدر منه هو وزملائه، إلا أنه قد يواجه عقوبة صارمة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وأفادت بأن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، قد يتخذ قرارا بإيقاف نجم الأرجنتين لنحو 12 مباراة حال فتح تحقيقا في الواقعة، نظرا لسلوكه العنصري. (كووورة)