غيراسي من شتوتغارت إلى دورتموند

عزز بوروسيا دورتموند الألماني صفوفه بالهداف الغيني سيرهو غيراسي، قادماً من منافسه المحلي شتوتغارت، وذلك وفق ما أعلن الخميس.

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وتأخر الإعلان عن صفقة التعاقد مع الهداف البالغ 28 عاماً بعدما تبين في الفحص الطبي الروتيني الأولي أنه يعاني من إصابة "تحتاج المزيد من التدقيق" بحسب ما كشف دورتموند.وقال دورتموند في بيان إنه بعد اختبارات إضافية، تبيّن له أن الإصابة التي تعرّض لها غيراسي في مباراة دولية قبيل نهاية الموسم "لا تحتاج إلى جراحة".وسيتبع المهاجم المولود في فرنسا برنامجاً تدريبياً بعيداً عن زملائه الجدد من أجل التعافي قبل الالتحاق بالتمارين الجماعية.وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن دورتموند وقع مع غيراسي بعد استيفاء الشرط الجزائي في عقده مع شتوتغارت والبالغ 18 مليون يورو.وسيدافع غيراسي عن ألوان دورتموند حتى حزيران 2028، وفق ما أعلن النادي الألماني. (بي إن سبورتس)