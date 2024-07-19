Advertisement

رياضة

غيراسي من شتوتغارت إلى دورتموند

Lebanon 24
19-07-2024 | 02:57
A-
A+
Doc-P-1224208-638569799462607590.png
Doc-P-1224208-638569799462607590.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عزز بوروسيا دورتموند الألماني صفوفه بالهداف الغيني سيرهو غيراسي، قادماً من منافسه المحلي شتوتغارت، وذلك وفق ما أعلن الخميس.
وتأخر الإعلان عن صفقة التعاقد مع الهداف البالغ 28 عاماً بعدما تبين في الفحص الطبي الروتيني الأولي أنه يعاني من إصابة "تحتاج المزيد من التدقيق" بحسب ما كشف دورتموند.
Advertisement

وقال دورتموند في بيان إنه بعد اختبارات إضافية، تبيّن له أن الإصابة التي تعرّض لها غيراسي في مباراة دولية قبيل نهاية الموسم "لا تحتاج إلى جراحة".

وسيتبع المهاجم المولود في فرنسا برنامجاً تدريبياً بعيداً عن زملائه الجدد من أجل التعافي قبل الالتحاق بالتمارين الجماعية.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن دورتموند وقع مع غيراسي بعد استيفاء الشرط الجزائي في عقده مع شتوتغارت والبالغ 18 مليون يورو.

وسيدافع غيراسي عن ألوان دورتموند حتى حزيران 2028، وفق ما أعلن النادي الألماني. (بي إن سبورتس)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2024-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2024-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2024-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2024-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2024-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:41 | 2024-07-19
01:00 | 2024-07-19
00:00 | 2024-07-19
23:00 | 2024-07-18
16:30 | 2024-07-18
15:47 | 2024-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24