بتر إصبعه للمنافسة في "أولمبياد باريس 2024"!

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ضحى لاعب الهوكي الأسترالي مات داوسون بإصبعه من أجل المنافسة في أولمبياد 2024.وكسر داوسون إصبع يده اليمنى، مما عرض مشاركته في المنافسة للخطر، لكنه اختار بتر السلامية المصابة بدلا من وضع جبيرة عليها.وقال داوسون في تصريح جاء على موقع البطولة :"لقد اتخذت قرارا واعيا بالتشاور مع جراح التجميل".وتابع: "لقد تم اتخاذ هذا القرار ليس فقط من أجل المشاركة في الألعاب الأولمبية، ولكن أيضا من أجل الحياة المستقبلية".وأشار إلى أنه لم يكن لديه سوى القليل من الوقت لاتخاذ القرار وأصبح الوضع يمثل تحديا بالنسبة له. (روسيا اليوم)