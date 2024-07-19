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رياضة

فريق كرة قدم يتعرّض لـ"عملية نصب غريبة"... إليكم تفاصيل مباراة مثيرة للجدل

Lebanon 24
19-07-2024 | 08:39
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تعرض فريق كاظمة الكويتي، لواقعة نصب غريبة، خلال معسكره المقام بمدينة الإسكندرية في مصر، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي كاظمة عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه خاض مباراة ودية أمام فريق تليفونات بني سويف، خلال معسكر الفريق بالإسكندرية، والتي انتهت بفوز كبير للفريق الكويتي بسبعة أهداف مقابل هدف.
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وبعد المباراة، تفاجئ الفريق الكويتي، برد من إدارة نادي تليفونات بني سويف، يفيد بعدم قيامهم بإقامة أي مباراة ودية وأن فترة الإعداد للموسم الجديد لم تبدأ بعد، وهذا يعني أن الفريق الكويتي واجه فريقا غير حقيقي.

واكتشف النادي الكويتي في النهاية أن أحد المدربين المصريين قام بالتواصل معهم للاتفاق على مباراة ودية، وأحضر بعض اللاعبين من الشوارع انتحلوا شخصية لاعبين في نادي تليفونات بني سويف مقابل توزيع المقابل المادي للمباراة بينهم. (روسيا اليوم)

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