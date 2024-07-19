Advertisement

رياضة

الإعلان عن ملاعب مونديال 2030 يثير غضبا كبيرا.. فما القصة؟

Lebanon 24
19-07-2024 | 10:21
A-
A+
Doc-P-1224346-638570067480237904.jpg
Doc-P-1224346-638570067480237904.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار إعلان صحيفة "ماركا" عن الملاعب التي اختارتها إسبانيا لاستضافة كأس العالم 2030 التي سيشارك في تنظيمها المغرب والبرتغال، حالة من الغضب.

وقد أعلنت الصحيفة المدريدية عن استضافة 11 ملعبا في إسبانيا للمنافسات، أبرزها ملاعب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة وإسبانيول وبيلباو وسوسييداد، وشهدت غياب ملعب "ميستايا" الشهير الخاص بفالنسيا، أو أي ملاعب من المدينة.
Advertisement

وتعد فالنسيا ثالث أكبر مدينة في إسبانيا بعد العاصمة مدريد ثم برشلونة، وتضم النادي الذي يحمل نفس الاسم ويعد من كبار الكرة الإسبانية، بالإضافة لفياريال وملعبه "لا سيراميكا"، ولكن الملعبان لم يدخلا في الخطة بحسب "ماركا".

وهاجم النقاد والجمهور الاختيارات واتهموا اللجنة المنظمة بمحاباة الأندية الكبرى وتجاهل مدينة وجماهير فالنسيا رغم ما تحظى به كرة القدم والرياضة عموما من شعبية كبيرة.

وينتظر أن يحتضن "سانتياغو برنابيو" نهائي البطولة بحسب تقارير إسبانية مؤخرا، بينما سيلعب الافتتاح على الملعب الوطني في مونتيفيديو الذي سيشهد أولى لقاءات مونديال نسخة 2030 بمناسبة ذكرى النسخة الأولى في 1930. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:41 | 2024-07-19
08:39 | 2024-07-19
08:02 | 2024-07-19
07:04 | 2024-07-19
05:30 | 2024-07-19
04:41 | 2024-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24