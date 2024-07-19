ريال مدريد يقدم لاعبه الجديد بعد بلوغه سن الرشد

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حدد نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني، 27 تموز الجاري، موعدا لتقديم مهاجمه البرازيلي الجديد إندريك فيليبي، القادم من بالميراس للجمهور ووسائل الإعلام بملعب سانتياغو برنابيو.وقال النادي الملكي، الجمعة، عبر موقعه الرسمي بالإنترنت: "يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أنه يوم السبت 27 يوليو، الساعة 12:00 ظهرا بالوقت المحلي، سيتم تقديم لاعبنا إندريك في ملعب سانتياغو برنابيو".وتابع: "سيستقبل رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، إندريك في مدينة ريال مدريد الرياضية لحضور حفل التوقيع الرسمي الذي يربط لاعبنا الجديد بالنادي في المواسم الستة المقبلة".وأضاف: "بعد العرض، سيتحدث إندريك إلى وسائل الإعلام في غرفة الصحافة في سانتياغو برنابيو".وانتقل البرازيلي إندريك إلى ريال مدريد بعقد يمتد لستة مواسم.ويبلغ النجم البرازيلي الواعد عامه الـ18 يوم الأحد 21 تموز.وسيكون إندريك ثاني صفقات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي، بعد الفرنسي كيليان مبابي، الذي انضم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.كما أعلن ريال مدريد عن تمديد عقد الثنائي المخضرم لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز حتى عام 2025. (الأناضول)