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رياضة

فابريغاس مدرباً لكومو بعد صعوده للدوري الإيطالي

Lebanon 24
19-07-2024 | 15:40
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أعلن نادي كومو الإيطالي، الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى، الجمعة، تعيين الإسباني سيسك فابريغاس، مدربا للفريق بعقد لمدة 4 سنوات، بعد أن قاده مساعدا ومدربا مؤقتا في الموسم الماضي.
وقال في بيان: "يسر كومو 1907 أن يؤكد أن سيسك فابريغاس سيصبح المدير الفني لفريق الرجال بعقد لمدة أربع سنوات".
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وأضاف: "يأتي التعيين بعد حملة ناجحة الموسم الماضي مدربا مؤقتا ومساعدا، بلغت ذروتها في العودة إلى الدوري الإيطالي".
واختير فابريغاس لتولي المهام الفنية مؤقتا للفريق لمدة شهر بعد إقالة مورينو لونجو في تشرين الثاني الماضي، لكنه لم يتمكن من تولي المسؤولية بشكل دائم لعدم حصوله على الرخصة التدريبية التي يطلبها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وأصبح لاعب خط الوسط الإسباني السابق (37 عاما) مساعدا للمدرب الويلزي أوسيان روبرتس الذي تولى المهمة في كانون الأول الماضي، حيث حقق النادي اللومباردي إنجاز الصعود إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الفائت.
وأشرف فابريغاس على فريق كومو للشباب بعد اعتزاله لاعبا الصيف الماضي، وكان من المتوقع منذ مدة طويلة أن يتولى تدريب الفريق الأول الذي يملك مع المهاجم الفرنسي تييري هنري حصة أقلية فيه.
(الاناضول)
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