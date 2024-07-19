28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
فابريغاس مدرباً لكومو بعد صعوده للدوري الإيطالي
Lebanon 24
19-07-2024
|
15:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي كومو الإيطالي، الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى، الجمعة، تعيين الإسباني سيسك فابريغاس، مدربا للفريق بعقد لمدة 4 سنوات، بعد أن قاده مساعدا ومدربا مؤقتا في الموسم الماضي.
وقال في بيان: "يسر كومو 1907 أن يؤكد أن سيسك فابريغاس سيصبح المدير الفني لفريق الرجال بعقد لمدة أربع سنوات".
Advertisement
وأضاف: "يأتي التعيين بعد حملة ناجحة الموسم الماضي مدربا مؤقتا ومساعدا، بلغت ذروتها في العودة إلى الدوري الإيطالي".
واختير فابريغاس لتولي المهام الفنية مؤقتا للفريق لمدة شهر بعد إقالة مورينو لونجو في تشرين الثاني الماضي، لكنه لم يتمكن من تولي المسؤولية بشكل دائم لعدم حصوله على الرخصة التدريبية التي يطلبها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وأصبح لاعب خط الوسط الإسباني السابق (37 عاما) مساعدا للمدرب الويلزي أوسيان روبرتس الذي تولى المهمة في كانون الأول الماضي، حيث حقق النادي اللومباردي إنجاز الصعود إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الفائت.
وأشرف فابريغاس على فريق كومو للشباب بعد اعتزاله لاعبا الصيف الماضي، وكان من المتوقع منذ مدة طويلة أن يتولى تدريب الفريق الأول الذي يملك مع المهاجم الفرنسي تييري هنري حصة أقلية فيه.
(الاناضول)
Advertisement
الأكثر قراءة
أصالة نصري ترد بطرافة على ملحن نشر صورة قديمة لها
Lebanon 24
أصالة نصري ترد بطرافة على ملحن نشر صورة قديمة لها
01:28 | 2024-07-19
19/07/2024 01:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إسعافات وبلبلة في الضاحية.. ماذا يجري؟ (فيديو)
Lebanon 24
إسعافات وبلبلة في الضاحية.. ماذا يجري؟ (فيديو)
15:34 | 2024-07-19
19/07/2024 03:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصية منحت "حزب الله" ملايين الدولارات.. تقريرٌ إسرائيلي يكشف هويتها!
Lebanon 24
شخصية منحت "حزب الله" ملايين الدولارات.. تقريرٌ إسرائيلي يكشف هويتها!
14:00 | 2024-07-19
19/07/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن ظهور نصرالله "تقنياً"!
Lebanon 24
مفاجأة عن ظهور نصرالله "تقنياً"!
06:04 | 2024-07-19
19/07/2024 06:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كلمة سرّ أطلقها نصرالله.. وهذا ما كشفته؟
Lebanon 24
كلمة سرّ أطلقها نصرالله.. وهذا ما كشفته؟
03:00 | 2024-07-19
19/07/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
12:25 | 2024-07-19
"فيفا" يؤجل النظر في طلب فلسطيني لإيقاف إسرائيل دولياً
10:21 | 2024-07-19
الإعلان عن ملاعب مونديال 2030 يثير غضبا كبيرا.. فما القصة؟
09:41 | 2024-07-19
طلب عاجل من وكيل أعمال يامال إلى برشلونة
08:39 | 2024-07-19
فريق كرة قدم يتعرّض لـ"عملية نصب غريبة"... إليكم تفاصيل مباراة مثيرة للجدل
08:02 | 2024-07-19
زفاف مميّز لجاد الحاج ولاعبة كرة السلة.. رقصة من "أفلام ديزني" وهذا ما فعله علي حيدر وأمير سعود بالعروس
07:04 | 2024-07-19
بتر إصبعه للمنافسة في "أولمبياد باريس 2024"!
فيديو
"برة.. برة".. بن غفير يصرخ على نائبين عربيين ويصفهما بـ "إرهابيين" (فيديو)
Lebanon 24
"برة.. برة".. بن غفير يصرخ على نائبين عربيين ويصفهما بـ "إرهابيين" (فيديو)
00:21 | 2024-07-18
20/07/2024 04:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
20/07/2024 04:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
20/07/2024 04:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24