أغنية عنصرية تُسبب أزمة.. نائبة رئيس الأرجنتين تُهاجم فرنسا وتُساند منتخب بلادها

Advertisement

وقفت نائبة رئيس الأرجنتين، إلى صف لاعبي منتخب بلادها، بعد أزمة "الأغنية العنصرية" التي وجهها عدد من لاعبي الفريق لمنتخب فرنسا، ولاعبيه أصحاب البشرة السمراء.وبعد تحقيق لقب كوبا أميركا، ردّد بعض اللاعبين في منتخب الأرجنتين، أبرزهم إنزو فرنانديز، كلمات عنصرية يعود تاريخها إلى كأس العالم 2022، أطلقها مشجعون أرجنتينيون بعد النهائي الذي حسمه منتخب بلادهم أمام فرنسا.وتقول كلمات مقطع الأغنية التي تتوجه إلى لاعبي فرنسا المجنسين وهم من أصول إفريقية: "يلعبون لفرنسا لكنهم من أنغولا.. والدته نيجيرية ووالده كاميروني، ولكن على جواز السفر فرنسي".واعتذر فيرنانديز في منشور على حسابه بانستغرام، حول الفيديو، وأكد بانه لا يعكس معتقداته، وأنه ينبذ العنصرية بأشكالها.لكن الأزمة تفاقمت بعد قيام عدد من زملاء فيرنانديز الفرنسيين في نادي تشلسي، بإلغاء متابعتهم للاعب على مواقع التواصل.دعم حكومي مثير للجدلوأشعلت نائبة رئيس الأرجنتين، فيكتوريا فيارويل، النار في القضية الشائكة، بعد تصريحاتها التي ساندت فيها فيرنانديز.وقالت فيارويل: "لن تخيفنا دولة استعمارية مثل فرنسا حول أغنية في كرة القدم، لأنها أظهرت الحقيقة التي يرفضون الاعتراف بها".وأضافت: "الأرجنتين دولة ذات سيادة وذات حرية.. ليس لدينا مواطنون من الدرجة الثانية أو مستعمرات، لم نفرض أي شيء على أحد".وأكملت: "لن نتسامح مع ما يفعلوه بنا، إينزو أنا أقف معك".إجراءات تأديبيةوقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الأربعاء الماضي، فتح تحقيق بحق لاعبي الأرجنتين بسبب عنصريتهم تجاه لاعبي فرنسا خلال احتفالهم بإحراز لقب بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، الأحد، على حساب كولومبيا وفق ما أفاد الأربعاء، وذلك بعد وقت قصير من إعلان نادي تشلسي الإنكليزي عن "إجراء تأديبي" بحق لاعب وسطه إنسو فرنانديز.وقال الاتحاد الدولي في بيان: "فيفا على علم بمقطع فيديو يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ويجري التحقيق في الحادث. يدين فيفا بشدة أي شكل من أشكال التمييز من قبل أي شخص إن كانوا لاعبين، مشجعين أو مسؤولين".كما قرر تشلسي فتح "إجراء تأديبي" بحق لاعب وسطه الأرجنتيني فرنانديز بسبب مشاركته في الهتافات العنصرية بحق لاعبي منتخب فرنسا خلال الاحتفال بإحراز لقب بطولة كوبا أميركا.(سكاي نيوز)