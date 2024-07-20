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رياضة

موقع يكشف.. الاتحاد السعودي رفض "عرضاً شفهياً" من "وست هام" لضمّ كانتي

Lebanon 24
20-07-2024 | 04:00
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أفاد موقع  The Athletic بأن نادي الاتحاد السعودي رفض عرضاً شفهياً قدّمه "وست هام يونايتد" لضمّ لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي.  

وأشار الموقع إلى أن العقد بلغ 15 مليون جنيه إسترليني، مضيفاً أن لدى النادي الإنكليزي "اهتماماً قوياً" باللاعب، لكن مسؤولي الاتحاد "لا يعتزمون بيعه".
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وتابع أن النادي السعودي لن ينظر في أي عرض لا يتجاوز 25 مليون جنيه إسترليني.

الموقع شدد على أن الاتحاد ومسؤولي الدوري السعودي للمحترفين يعتبرون كانتي (33 عاماً) "شخصية أساسية على المدى الفوري والبعيد".(الشرق)



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