"الفيفا" يرد على طلب فلسطين استبعاد إسرائيل من المنافسات

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أرجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النظر في طلب فلسطيني لاستبعاد إسرائيل من المنافسات الدولية إلى ما بعد أولمبياد باريس، بدعوى أن الطرفين طلبا مزيدا من الوقت لتقديم دفوعهما.وقد تقدم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بطلب لاستبعاد إسرائيل في مايو الماضي بسبب الحرب في غزة، بينما أمر "الفيفا" بتقييم قانوني للموقف ووعد بالنظر في الأمر في اجتماع غير عاد لمجلسه في تموز الجاري.وقال "الفيفا" أمس الجمعة في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس"، إن التقييم القانوني سيقدم لمجلسه في 31 آب المقبل.