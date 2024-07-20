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رياضة

خطوة حاسمة من برشلونة للتعاقد مع داني أولمو

Lebanon 24
20-07-2024 | 09:00
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ذكرت تقارير صحافية أن نادي برشلونة الإسباني تقدم بعرض رسمي لشراء داني أولمو لاعب لايبزيغ الألماني. 

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يوم السبت، إن وكلاء أولمو تلقوا عرضاً من البارسا بعقد يمتد 6 سنواتٍ. قيمة العرض أقل بقليل من الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدر بـ60 مليون يورو، لكنّه يتضمن متغيرات وحوافز إضافية.
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ورغم أن الشرط الجزائي في عقد أولمو ينتهي اليوم السبت الموافق 20 تموز، إلّا أن اللاعب وممثليه تمكنوا من إقناع لايبزيغ بمد فتّرة السماح.

وكما حدث مع إلكاي غوندوغان وروبرت ليفاندوفسكي، سيحصل أولمو على راتبٍ قليل في أول عامين، على أن يتضاعف في الأعوام التالية، من أجل عدم الإخلال بقواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالدوري الإسباني.

وفقاً لـ"موندو ديبورتيفو" سيدرس أولمو ومعسكره العرض جيداً قبل حسم قرارهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي تحرك برشلونة السريع لضم اللاعب خوفاً من الأندية الإنجليزي الكبرى التي قد تعرض على لايبزيغ مبلغاً أكبر.
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